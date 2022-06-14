Киев охраняет 40-я бригада тактической авиации, именно оттуда пошел обобщенный образ Призрака Киева.

Об этом рассказал на брифинге спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Видео брифинга приводит “Укринформ”.

По словам спикера, именно эти военные летчики приняли на себя в первые две недели войны тяжелые удары для защиты столицы. Противник тогда преобладал в воздушных боях 1:6 – 1:10.

"Киев охраняет 40 бригада тактической авиации, именно оттуда идет общий образ “призрак Киева”, именно эти военные летчики взяли на себя в первые две недели войны тяжелые удары по защите столицы. Противник тогда преобладал в воздушных боях 1 к 6-10“, – рассказал Игнат.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае захвата Киевской области российские оккупанты планировали создать здесь оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики.

Кроме того, Politeka писала, что оккупанты пытались прорваться в Киев на вертолете.

В свою очередь киевские власти оценили угрозу нового штурма столицы.