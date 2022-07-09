В Киеве образовался гейзер из воды на Голосеевском проспекте.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Очевидцы делятся кадрами с места происшествия.

Вечером в пятницу, 8 июля, проспект затопило, из-зпод земли бил мощный поток воды с грязью.

Предварительно, причиной затопления стало аварийное состояние труб. Сейчас на месте работают коммунальные службы, часть дороги перекрыта для проезда.

Также в КГГА предупредили , что с 9 по 17 июля из-за ремонта путей изменит маршрут трамвай № 5. Движение трамваев на участке от станции «Романа Шухевича» до станции «Троещина-2» будет закрыто. Трамвай будет курсировать с улицы Сержа Лифаря до станции «Романа Шухевича». Для удобства пассажиров маршруту присвоен номер 5К.



В то же время увеличится количество автобусов на маршрутах №№ 21, 61.



9 июля на улице Глубочицкой будут изменены маршруты трамваев № 14 и 18. С 10:00 до окончания ремонтных работ, ориентировочно до 14:00, движение трамваев на участке от Контрактовой площади до улицы Сечевых Стрельцов будут закрыты. Трамваи №№ 14, 18 будут курсировать по трассе маршрута № 15 «Проспект Отрадный – улица Старовокзальная».

Напомним, ранее сообщалось, что в случае захвата Киевской области российские оккупанты планировали создать здесь оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики.

Кроме того, Politeka писала, что оккупанты пытались прорваться в Киев на вертолете.

В свою очередь киевские власти оценили угрозу нового штурма столицы.