Полиция разоблачила мужчину, который во время оккупации Киевской области за сотрудничество с оккупантами получил "кресло старосты" сел в Бучанском районе.

Об этом сообщает Нацполиция.

По данным следствия, во время оккупации Киевской области злоумышленник сотрудничал с врагом - передавал документацию из поселкового совета военным РФ в отношении участников АТО и участвовавших в ООС стратегических объектов инфраструктуры Бучанского района.

Кроме того, агитировал местное население поддерживать и сотрудничать с оккупантами, раздавая им гуманитарную помощь от РФ.

В марте по указанию оккупантов мужчина организовал собрание, где его назначили старостой нескольких сел. Кресло "должностного" он занимал, пока украинские защитники не освободили Киевщину.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Ему грозит до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае захвата Киевской области российские оккупанты планировали создать здесь оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики.

Кроме того, Politeka писала, что оккупанты пытались прорваться в Киев на вертолете.

В свою очередь киевские власти оценили угрозу нового штурма столицы.