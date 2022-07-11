Так, мужчина захотел выпить алкоголь в запрещенное для продажи время прямо в магазине, говорится на сайте Нацполиции Киевской области.

Мужчина не реагировал на замечания, а потом схватил ружье и разбил дверь магазина. Когда полицейские пытались утихомирить дебошира, тот начал стрелять в правоохранителей.

Была введена специальная операция, копы быстро задержали его и поместили в изолятор временного содержания.

Теперь злоумышленнику из Броварского района грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

К слову, в Дарницкое управление полиции почти одновременно обратились три пенсионерки. Заявительницы сообщили, что в подъездах собственных многоэтажных домов они подверглись нападению - мужчина силой отнял у них золотые украшения. Во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники отдела криминальной полиции установили местонахождение нападающего и задержали его.

Напомним, экс-футболист "Динамо" отдал свою жизнь, защищая Украину.

Также сообщалось, что под Бучей задержали предателя.

Кроме того Politeka.net писала о масштабном ЧП в Киеве - из-под земли забил гейзер воды с грязью.