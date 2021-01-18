Київський пологовий будинок потрапив у скандал через хамство медиків до своїх пацієнтів

Зокрема, оскандалився Київський пологовий будинок №1 у Печерському районі. Про те, як поводиться медичний персонал розповів в Facebook журналіст Олег Черниш, дружина якого народжувала в цьому медичному закладі.

При цьому він зазначив, що до професіоналізму лікарів він ніяких претензій не має. Пологи у його дружини прийняли відмінно, але тільки потім почалися проблеми, поведінка медичного персоналу змінилася саме після пологів.

Чоловікові довелося навіть видзвонювати керівництво пологового будинку, щоб вони змусили медсестер і лікарів просто зайти в палату до його дружини і допомогти їй правильно нагодувати дитину.

Крім того, йому неодноразово хамили. Журналіст згадав, як медпрацівниця публічно вичитала його тільки за те, що він вдруге за день приніс передачку дружині перед випискою.



Він додав, що вінцем хамства став день виписки дружини з дитиною.

"Саме в цей день, 14 січня, в Києві почався сильний снігопад, але нам довелося мало не на колінах просити персонал і лікарів відкрити шлагбаум і дозволити нам під'їхати на машині до головного входу пологового будинку, а не йти з немовлям 300 метрів до стоянки. Як нам заявили, "під'їжджати до входу має право тільки головний лікар"," 200 років ніхто не під'їжджав, і ви не будете", - розповів журналіст про кричущу ситуацію.

Нагадаємо, що у Києві на камеру чоловік скоїв нелюдський вчинок.

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