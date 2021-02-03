У Києві врятували чоловіка, який провалився під кригу на Русанівському каналі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку начальника патрульної поліції України Олексія Білошицького.
Правоохоронець розповів, що у столиці чоловік ледь не потонув, провалившись під лід, однак на допомогу йому прийшли двоє патрульних.
Прибувши на місце, правоохоронці побачили, що посеред водойми під лід провалилася людина, а у воді на той момент вже виднілася лише його голова. В цей час чоловіку намагалися допомогти небайдужі громадяни, але марно.
Підійшовши ближче, патрульні побачили поруч з потопаючим ще одну людину, яка закинула йому мотузку, намагаючись витягнути з води. Однак чоловіку не вистачало сил, щоб врятувати іншого, і він сам ледь не пішов під воду.
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Поліцейскі підповзли до чоловіка, який тримав мотузку, і потягли його за ногу, а потім допомогли витягнути з води і людину, яка тонула.
"Я жити хочу, врятуйте мене. Холодно", - казав потерпілий патрульним.
Патрульні зняли з врятованого мокрий верхній одяг і закутали його в спальний мішок, який принесли очевидці. Постраждалого з переохолодженням госпіталізували.
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