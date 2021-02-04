У Києві поліцейські займались викраденням людей і вимаганням грошей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Так, столичному правоохоронцю повідомили про підозру за фактом незаконного позбавленні волі людини, а також цивільній особі - за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало великої матеріальної шкоди (ч. 2 ст. 146 та ч. 3 ст. 289 КК України).

Зазначається, що підозрюваний правоохоронець, діючи за попередньою змовою з трьома іншими співробітниками поліції, не маючи жодних законних підстав, незаконно позбавили волі 50-річного чоловіка, який продавав свій автомобіль.



Протиправно утримуючи чоловіка, поліцейські вимагали від чоловіка 10 тисяч доларів за не притягнення до відповідальності за нібито спробу продажу викраденого автомобіля.

Отримавши від потерпілого частину "викупу" в розмірі 2 тисяч євро, правоохоронці відпустили його.



Згодом один із працівників поліції залучив свого знайомого, щоб той викрав авто, яке потерпілий надав для огляду під час продажу. Втім, план провалився - ці дії було вчасно викрито під час спроби транспортування автомобіля до сховку.

Наразі повідомлено про підозру вже четвертому правоохоронцю та цивільній особі, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

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