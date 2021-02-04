У Києві поліцейські займались викраденням людей і вимаганням грошей
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Так, столичному правоохоронцю повідомили про підозру за фактом незаконного позбавленні волі людини, а також цивільній особі - за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало великої матеріальної шкоди (ч. 2 ст. 146 та ч. 3 ст. 289 КК України).
Зазначається, що підозрюваний правоохоронець, діючи за попередньою змовою з трьома іншими співробітниками поліції, не маючи жодних законних підстав, незаконно позбавили волі 50-річного чоловіка, який продавав свій автомобіль.
Протиправно утримуючи чоловіка, поліцейські вимагали від чоловіка 10 тисяч доларів за не притягнення до відповідальності за нібито спробу продажу викраденого автомобіля.
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Отримавши від потерпілого частину "викупу" в розмірі 2 тисяч євро, правоохоронці відпустили його.
Згодом один із працівників поліції залучив свого знайомого, щоб той викрав авто, яке потерпілий надав для огляду під час продажу. Втім, план провалився - ці дії було вчасно викрито під час спроби транспортування автомобіля до сховку.
Наразі повідомлено про підозру вже четвертому правоохоронцю та цивільній особі, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.
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