У Києві чоловік грубо порушував ПДР, а потім погрожував патрульним

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці на проспекті Перемоги патрульні помітили водія автомобіля Mercedes, який мчав по смузі для громадського транспорту.

Водію-порушнику було подано сигнал про зупинку, але він не зреагував і навпаки почав прискорюватися.

Коли автівку все ж заблокували та зупинили, водій почав на словах погрожувати поліцейським зброєю. При цьому відомо, що травматичною зброєю він дійсно володіє. У цей момент на місце приїхали інші наряди поліції та скрутили чоловіка.

На місці інциденту очікували слідчо-оперативну групу.

На опублікованих кадрах можна побачити, що чоловік одягнений у кофту з написом FCDK (футбольний клуб "Динамо Київ").

Раніше повідомлялось, що у Києві чоловік стріляв у людей з балкону з травматичної зброї.

Так, у столиці патрульні затримали чоловіка, який стріляв по людях з балкона. Свої дії він пояснив тим, що під вікнами постійно ходять "підозрілі особи". Патрульні повідомляють, що киянина затримали, а також вилучили у нього знайдену зброю.

Нагадаємо, у Києві банда іноземців атакувала людей в обмінниках: "з ножами, пістолетами і...".

Раніше Politeka писала, що банда аферистів "нагріла" киян на 10 млн: "викрадали людей і продавали їх житло".

Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.