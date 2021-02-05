У Києві чоловік грубо порушував ПДР, а потім погрожував патрульним
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у столиці на проспекті Перемоги патрульні помітили водія автомобіля Mercedes, який мчав по смузі для громадського транспорту.
Водію-порушнику було подано сигнал про зупинку, але він не зреагував і навпаки почав прискорюватися.
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Коли автівку все ж заблокували та зупинили, водій почав на словах погрожувати поліцейським зброєю. При цьому відомо, що травматичною зброєю він дійсно володіє. У цей момент на місце приїхали інші наряди поліції та скрутили чоловіка.
На місці інциденту очікували слідчо-оперативну групу.
На опублікованих кадрах можна побачити, що чоловік одягнений у кофту з написом FCDK (футбольний клуб "Динамо Київ").
Раніше повідомлялось, що у Києві чоловік стріляв у людей з балкону з травматичної зброї.
Так, у столиці патрульні затримали чоловіка, який стріляв по людях з балкона. Свої дії він пояснив тим, що під вікнами постійно ходять "підозрілі особи". Патрульні повідомляють, що киянина затримали, а також вилучили у нього знайдену зброю.
Нагадаємо, у Києві банда іноземців атакувала людей в обмінниках: "з ножами, пістолетами і...".
Раніше Politeka писала, що банда аферистів "нагріла" киян на 10 млн: "викрадали людей і продавали їх житло".
Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.