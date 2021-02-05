Подорожчання торкнеться не всього транспорту

Киян попередили про подорожчання проїзду у громадському транспорті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на 04597.com.ua.

Так, вже з суботи, 6 лютого, вартість проїзду на деяких приміських маршрутах Київської області збільшиться до 23 гривень.

Відомо, що підвищення цін торкнеться пасажирів, які їздять до Києва з Ірпеня та Гостомеля.

Глава ірпінського АТП Олександр Лапунський розповів, що на подорожчання проїзду вплинуло кілька факторів. Зокрема, мова йде про зростання вартості палива та карантинні обмеження.

Перевізники пыдвищують вартість проїзду на наступних маршрутах:

Ірпінь - Київ (з 17 до 20 грн);

Ірпінь - Оболонь (з 20 до 23 грн);

Ірпінь - Гостомель (з 7 до 10 грн);

Гостомель - Київ (з 20 до 23 грн);

Ірпінь - Буча (з 9 до 10 грн).

По місту Ірпінь вартість проїзду не зміниться та залишається на рівні 7 грн.

Як відомо, раніше в Київраді заявляли, що на початку 2021 року вартість проїзду в громадському міському транспорті підвищуватися не буде. За словами заступника міського голови, секретаря Київради Володимира Бондаренка, мова йде про перші три місяці, а надалі вартість проїзду планують підвищувати.

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