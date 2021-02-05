Киян попередили про подорожчання проїзду у громадському транспорті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на 04597.com.ua.

Так, вже з суботи, 6 лютого, вартість проїзду на деяких приміських маршрутах Київської області збільшиться до 23 гривень.

Відомо, що підвищення цін торкнеться пасажирів, які їздять до Києва з Ірпеня та Гостомеля.

Глава ірпінського АТП Олександр Лапунський розповів, що на подорожчання проїзду вплинуло кілька факторів. Зокрема, мова йде про зростання вартості палива та карантинні обмеження.

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маршрутка

Перевізники пыдвищують вартість проїзду на наступних маршрутах:

  • Ірпінь - Київ (з 17 до 20 грн);
  • Ірпінь - Оболонь (з 20 до 23 грн);
  • Ірпінь - Гостомель (з 7 до 10 грн);
  • Гостомель - Київ (з 20 до 23 грн);
  • Ірпінь - Буча (з 9 до 10 грн).

По місту Ірпінь вартість проїзду не зміниться та залишається на рівні 7 грн.

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Як відомо, раніше в Київраді заявляли, що на початку 2021 року вартість проїзду в громадському міському транспорті підвищуватися не буде. За словами заступника міського голови, секретаря Київради Володимира Бондаренка, мова йде про перші три місяці, а надалі вартість проїзду планують підвищувати.

Нагадаємо, киян попередили про нове подорожчання на проїзд у метро: "вартість може зрости до...".

Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.

Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.