У Київській області чоловік вбив та розчленував свою співмешканку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.
Так, у Білоцерківському районі Київської області під час сварки 48-річний чоловік убив свою співмешканку, розчленував її та намагався спалити частини тіла.
Зазначається, що жінці було 35 років. В результаті трагедії сиротами залишилося четверо дітей.
При цьому вбивця стверджував, що його співмеканка нібито сама впала та померла від травми голови.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Фаворитка Пугачової приголомшила появою на "Голос країни", перші кадри: "тебе просто зрадили"
"Холостячка" Мішина та Еллерт з дітьми терміново залишають Україну, встряли в халепу: "Це вже кінець..."
Дженніфер Лопес в крихітній футболці й лосинах довела до мурашок: "Незабутнє видовище"
Стихія насувається на Україну, оголошено третій рівень небезпеки: де погода вдарить найсильніше
"За словами зловмисника, жінка нібито впала і вдарилася головою. Коли він пізніше підійшов, то побачив, що вона мертва. Спочатку він відрізав їй голову, вивіз в поле і намагався спалити, але у нього це не вийшло. Надалі він її (голову, - ред.) разом з кінцівками спалив в печі. Тіло померлої він утопив у найближчому ставку", - розповів співрозмовник журналістів.
Наразі рятувальники ще не знайшли тіло загиблої, а зловмисника було затримано.
Попередньо, чоловік убив свою співмешканку через те, що вона постійно вимагала у нього гроші.
Раніше повідомлялось, що у столиці батьків столичних школярів закликають проконтролювати і перевірити, чи не грають їхні діти в гру "Момо", яка є аналогом "Синього кита" та підштовхує підлітків до самогубства.
Нагадаємо, у Києві банда іноземців атакувала людей в обмінниках: "з ножами, пістолетами і...".
Раніше Politeka писала, що банда аферистів "нагріла" киян на 10 млн: "викрадали людей і продавали їх житло".
Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.