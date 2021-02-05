У Київській області чоловік вбив та розчленував свою співмешканку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, у Білоцерківському районі Київської області під час сварки 48-річний чоловік убив свою співмешканку, розчленував її та намагався спалити частини тіла.

Зазначається, що жінці було 35 років. В результаті трагедії сиротами залишилося четверо дітей.

При цьому вбивця стверджував, що його співмеканка нібито сама впала та померла від травми голови.

"За словами зловмисника, жінка нібито впала і вдарилася головою. Коли він пізніше підійшов, то побачив, що вона мертва. Спочатку він відрізав їй голову, вивіз в поле і намагався спалити, але у нього це не вийшло. Надалі він її (голову, - ред.) разом з кінцівками спалив в печі. Тіло померлої він утопив у найближчому ставку", - розповів співрозмовник журналістів.

Наразі рятувальники ще не знайшли тіло загиблої, а зловмисника було затримано.

Попередньо, чоловік убив свою співмешканку через те, що вона постійно вимагала у нього гроші.

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