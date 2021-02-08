Киянин власними руками створив унікальний спорткар
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет програми "ДжеДАІ".
Так, у Київській області живе винахідник, який вирішив втілити у життя давню мрію та власноруч зібрав спорткар за аналогом легендарного Shelby Cobra 1968 року випуску.
Чоловік зібрав машину на свій лад та додав деталі, які додали їй своєрідного характеру.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Ротару ледь стримала сльози за лаштунками "Вечірнього Кварталу" , що сталося: "Дуже важко..."
Заплакана Тіна Кароль відповіла хамовитій Поляковій, налякавши похмурим виглядом: "Скандал починається…"
51-річна Лопес сміливо вигнулася і збентежила фігурою в білому боді: "Як можна приховувати таке..."
Дружина Кошового з "Квартал 95" відверто розповіла про вбивство батька і погрози: "Час не лікує"
Винахідник української копії раритетного спорткара - вчитель фізкультури з Київської області Іван Кожушко. Він розповів, що Shelby Cobra 1968 року випуску є його мрією, однак коштує така машина чимало, тому вирішив створити щось подібне самостійно.
Чоловік використав для транспортного засобу деталі з різних автомобілів, а дугу безпеки він взагалі зробив з водопровідної труби.
Вихлопна труба київському спорткару "дісталась" від Lada Priora, колеса - від американського бренду Dodge, а сидіння - від радянського РАФ.
"Це для мене як хобі. Деякі люди після роботи йдуть додому, щоб відпочити, полежати, а в мене відпочинок у гаражі", - поділився киянин.
Нагадаємо, кияни зняли на відео "втомлений" автобус з дірками в підлозі: "За що ми платимо?".
Раніше Politeka писала, що киян попередили про нове подорожчання на проїзд у метро: "вартість може зрости до...".
Також Politeka повідомляла, що киян чекають нові обмеження в метро: "з 9 лютого не працюватиме...".