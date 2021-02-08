Киянин власними руками створив унікальний спорткар

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет програми "ДжеДАІ".

Так, у Київській області живе винахідник, який вирішив втілити у життя давню мрію та власноруч зібрав спорткар за аналогом легендарного Shelby Cobra 1968 року випуску.

Чоловік зібрав машину на свій лад та додав деталі, які додали їй своєрідного характеру.

Винахідник української копії раритетного спорткара - вчитель фізкультури з Київської області Іван Кожушко. Він розповів, що Shelby Cobra 1968 року випуску є його мрією, однак коштує така машина чимало, тому вирішив створити щось подібне самостійно.

Чоловік використав для транспортного засобу деталі з різних автомобілів, а дугу безпеки він взагалі зробив з водопровідної труби.

Вихлопна труба київському спорткару "дісталась" від Lada Priora, колеса - від американського бренду Dodge, а сидіння - від радянського РАФ.

"Це для мене як хобі. Деякі люди після роботи йдуть додому, щоб відпочити, полежати, а в мене відпочинок у гаражі", - поділився киянин.

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