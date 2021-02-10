В Києві на станції "Контрактова площа" стався колапс

Увечері, 9 лютого, люди не дотримуючись соціальної дистанції, намагалися прорватися до поїздів.

На станції "Контрактова площа" була запланована заміна турнікетів і раніше було попередження про обмеження на вхід і вихід в певні дні.

Але погода внесла свої корективи і жителі столиці змушені були пересісти на метро.

Також раніше повідомлялося, що на ходу загорівся трамвай, довелося викликати пожежників

НП сталася в столиці на вулиці Кирилівській, 57, в Подільському районі.

Повідомлялося, що вогонь розгорівся в снігоприбиральному трамваї, тому пасажирів всередині не було. Прибулі на місце події пожежники встановили, що загорівся дах транспорту. Дим заповнив кабіну трамвая.

Пожежникам довелося по сходах забиратися на дах транспортного засобу для того, щоб ліквідувати загоряння. Всього площа пожежі склала 2 кв. м.

Як розповіли рятувальники, в результаті НП ніхто не постраждав. Причина загоряння все ще з'ясовується.

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