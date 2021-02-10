У центрі Києва до смерті побили чоловіка
Про це повідомили в поліції Києва.
Перехожі виявили сильно побитого чоловіка на вулиці в районі метро "Площа Льва Толстого".
Прибулі на місце події медики викликали поліцію.
У поліції з'ясували, що потерпілий випивав алкоголь зі своїм приятелем, під час вуличної п'янки виник конфлікт і "приятель" жорстоко побив потерпілого і втік.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
90-річного Чапкіса рятують лікарі, зірка "Танців з зірками" в реанімації: "Важко дихати…"
56-річна Маша Распутіна в міні-бікіні покуражилася, засвітивши зайве: "Пугачова в підметки не годиться"
Заплакана Тіна Кароль відповіла хамовитій Поляковій, налякавши похмурим виглядом: "Скандал починається…"
Стихія обрушила свій гнів на Україну, але найгірше ще попереду: "14 лютого буде найхолоднішим за 110 років"
Потерпілого госпіталізували, але він помер у кареті швидкої допомоги.
"В ході невідкладних оперативно-розшукових заходів ми встановили і спільно з патрульними поліцейськими затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився 23 - річний житель Одеської області, раніше не судимий", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми вже писали, що в Києві на станції «Контрактова площа» ввечері, 9 лютого, люди не дотримуючись соціальної дистанції, намагалися прорватися до поїздів.
На станції "Контрактова площа" була запланована Заміна турнікетів і раніше було попередження про обмеження на вхід і вихід в певні дні.
Але погода внесла свої корективи і жителі столиці змушені були пересісти на метро.
Нагадавши, чиновник влаштував дебош у Києві, Шмигаль екстрено скликає Кабмін.
Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.
Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.