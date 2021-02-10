У центрі Києва до смерті побили чоловіка

Про це повідомили в поліції Києва.

Перехожі виявили сильно побитого чоловіка на вулиці в районі метро "Площа Льва Толстого".

Прибулі на місце події медики викликали поліцію.

У поліції з'ясували, що потерпілий випивав алкоголь зі своїм приятелем, під час вуличної п'янки виник конфлікт і "приятель" жорстоко побив потерпілого і втік.

Потерпілого госпіталізували, але він помер у кареті швидкої допомоги.

"В ході невідкладних оперативно-розшукових заходів ми встановили і спільно з патрульними поліцейськими затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився 23 - річний житель Одеської області, раніше не судимий", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми вже писали, що в Києві на станції «Контрактова площа» ввечері, 9 лютого, люди не дотримуючись соціальної дистанції, намагалися прорватися до поїздів.

На станції "Контрактова площа" була запланована Заміна турнікетів і раніше було попередження про обмеження на вхід і вихід в певні дні.

Але погода внесла свої корективи і жителі столиці змушені були пересісти на метро.

Нагадавши, чиновник влаштував дебош у Києві, Шмигаль екстрено скликає Кабмін.

Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.

Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.