В Київській області джип влетів у бензовоз

Про це повідомляє "dtp.kiev.ua" у Facebook.

Вночі між населеними пунктами Буча та Ворзель, сталася масштабна ДТП - джип на великій швидкості зіткнувся з бензовозом.

Постраждало три людини, одна з них перебуває у важкому стані.

"Джип летів не менше 140 км, була гонитва від поліції. Постраждало три молодих людини, один у важкому стані госпіталізований (походу всі бухі в мотлох)», - йдеться в повідомленні.

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Раніше ми вже писали, що в Києві на станції «Контрактова площа» ввечері, 9 лютого, люди не дотримуючись соціальної дистанції, намагалися прорватися до поїздів.

На станції "Контрактова площа" була запланована Заміна турнікетів і раніше було попередження про обмеження на вхід і вихід в певні дні.

Але погода внесла свої корективи і жителі столиці змушені були пересісти на метро.

Нагадавши, чиновник влаштував дебош у Києві, Шмигаль екстрено скликає Кабмін.

Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.

Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.