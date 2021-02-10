В Київській області джип влетів у бензовоз
Про це повідомляє "dtp.kiev.ua" у Facebook.
Вночі між населеними пунктами Буча та Ворзель, сталася масштабна ДТП - джип на великій швидкості зіткнувся з бензовозом.
Постраждало три людини, одна з них перебуває у важкому стані.
"Джип летів не менше 140 км, була гонитва від поліції. Постраждало три молодих людини, один у важкому стані госпіталізований (походу всі бухі в мотлох)», - йдеться в повідомленні.
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Раніше ми вже писали, що в Києві на станції «Контрактова площа» ввечері, 9 лютого, люди не дотримуючись соціальної дистанції, намагалися прорватися до поїздів.
На станції "Контрактова площа" була запланована Заміна турнікетів і раніше було попередження про обмеження на вхід і вихід в певні дні.
Але погода внесла свої корективи і жителі столиці змушені були пересісти на метро.
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Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.
Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.