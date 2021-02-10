Кияни влаштували небезпечні розваги на засніжених дорогах столиці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у мережі з'явилось відео, як хлопець прив'язав мотузку до тролейбусу та катається на сноуборді.
Автор публікації зазначає, що таким чином киянин "вирішив пробелму з громадським транспортом". Втім, людей застерігають не повторювати такий "лайфак" задля власної безпеки.
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"Винахідливий хлопець на сноуборді вирішив проблему поїздок на роботу, не штовхаючись в громадському транспорті. Не радимо повторювати подібне. Як мінімум, можна отримати по горбу від водія", - йдеться в повідомленні.
У коментарях мало хто оцінив такі сумнівні "розваги" киянина.
"Феєричний ідіот", "Недоумство і відвага", "А потім гроші на лікування таких дятлів по всьому інтернету збирають", - пишуть під відео.
Раніше повідомлялось, що у мережі з'явилось відео, як у Києві снігоприбиральну машину заблокували, щоб вона буксувала на місці. Таким чином "з'їдається" паливо, а їздити по місту і прибирати сніг при цьому - не треба.
Нагадаємо, стихія лютує в Києві: відомо, як працюватимуть школи і дитсадки в негоду, "у зв'язку зі снігопадами...".
Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.
Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.