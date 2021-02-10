В Києві позашляховик вилетів на тротуар

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

10 лютого вранці на перетині вулиць Автозаводської та Пріорської в Оболонському районі Києва сталася аварія.

Автомобіль Citroën повертав направо, порушивши правило ПДР, що призвело до зіткнення з автомобілем Toyota.

В результаті ДТП позашляховик Toyota вилетів на тротуар, ледь не збивши світлофор і пішохода.

На водія Citroën патрульні склали протокол за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП).

Відео ДТП можна подивитися тут.

Раніше ми вже писали, що в Києві на станції «Контрактова площа» ввечері, 9 лютого, люди не дотримуючись соціальної дистанції, намагалися прорватися до поїздів.

На станції "Контрактова площа" була запланована Заміна турнікетів і раніше було попередження про обмеження на вхід і вихід в певні дні.

Але погода внесла свої корективи і жителі столиці змушені були пересісти на метро.

Нагадавши, чиновник влаштував дебош у Києві, Шмигаль екстрено скликає Кабмін.

Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.

Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.