В Києві позашляховик вилетів на тротуар
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
10 лютого вранці на перетині вулиць Автозаводської та Пріорської в Оболонському районі Києва сталася аварія.
Автомобіль Citroën повертав направо, порушивши правило ПДР, що призвело до зіткнення з автомобілем Toyota.
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В результаті ДТП позашляховик Toyota вилетів на тротуар, ледь не збивши світлофор і пішохода.
На водія Citroën патрульні склали протокол за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП).
Відео ДТП можна подивитися тут.
Раніше ми вже писали, що в Києві на станції «Контрактова площа» ввечері, 9 лютого, люди не дотримуючись соціальної дистанції, намагалися прорватися до поїздів.
На станції "Контрактова площа" була запланована Заміна турнікетів і раніше було попередження про обмеження на вхід і вихід в певні дні.
Але погода внесла свої корективи і жителі столиці змушені були пересісти на метро.
Нагадавши, чиновник влаштував дебош у Києві, Шмигаль екстрено скликає Кабмін.
Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.
Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.