На Київщині знову подорожчає вартість проїзду в громадському транспорті

Зокрема, в середині лютого подорожчає проїзд у приміських маршрутах.

Як повідомив голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко, підвищення цін буде масовим, передає Сьогодні.

Він уточнив, що після 14 лютого в Київській області подорожчає набагато більше маршруток, воно буде більш масовим. І швидше за все, це буде остання хвиля зростання тарифів.

Голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Моїсеєнко зазначив, що частина столичних маршрутників виступають за подорожчання проїзду.

"Думаю, обговорювати питання подорожчання проїзду в маршрутках Києва почнемо не раніше середини березня. На даний момент частина перевізників категорично виступає за подорожчання, а друга не проти ще потерпіти до закінчення карантину. Якщо тариф і буде підніматися, то, я думаю, він буде не більше 10 гривень і не на всіх маршрутах", – зазначив Моїсеєнко.

Також раніше повідомлялося, що з 6 лютого, вартість проїзду на деяких приміських маршрутах Київської області збільшилася до 23 гривень.

Відомо, що підвищення цін торкнулося пасажирів, які їздять до Києва з Ірпеня та Гостомеля.

Глава Ірпінського АТП Олександр Лапунський розповів, що на подорожчання проїзду вплинуло кілька факторів. Зокрема, йдеться про зростання вартості палива та карантинні обмеження.

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