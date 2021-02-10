Кияни вирішили скористатись сніжною погодою та влаштували справжній гірськолижний курорт у самісенькому центрі столиці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Українську правду".
Так, в мережі з'явилось вражаюче відео, як сноубордисти катаються прямо по Андріївському узвозу.
Так, після того, як Київ протягом кількох днів поспіль засипало снігом, столичні спортсмени знайшли переваги таких погодних умов.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
"Назавжди залишиться в пам'яті": обірвалося життя українського лікаря і турботливої мами, деталі трагедії
Груба Полякова образила Тіну Кароль до сліз, вибачення не допомогли: "Для мене Ольга більше не існує"
Зірка 1+1 Соломія Вітвіцька приголомшила сумною звісткою про чоловіка: "О, Боже, як шкода"
Ротару ледь стримала сльози за лаштунками "Вечірнього Кварталу" , що сталося: "Дуже важко..."
На якийсь час Андріївський узвіз перетворився практично в "гірськолижну трасу" - люди тут катаються на сноубордах, роблять вражаючі фото та знімають динамічні відео.
Кадри нової розваги жителів столиці активно публікають у мережі.
"Поки ви спали, ми влаштували street kill Андріївського узвозу", - йдеться в описі під роликом.
Раніше ми писали про те, що у мережі з'явилось відео, як киянин прив'язав мотузку до тролейбусу та катається на сноуборді. Автор публікації зазначає, що таким чином киянин "вирішив пробелму з громадським транспортом". Втім, людей застерігають не повторювати такий "лайфак" задля власної безпеки.
Нагадаємо, стихія лютує в Києві: відомо, як працюватимуть школи і дитсадки в негоду, "у зв'язку зі снігопадами...".
Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.
Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.