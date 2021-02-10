Кияни вирішили скористатись сніжною погодою та влаштували справжній гірськолижний курорт у самісенькому центрі столиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Українську правду".

Так, в мережі з'явилось вражаюче відео, як сноубордисти катаються прямо по Андріївському узвозу.

Так, після того, як Київ протягом кількох днів поспіль засипало снігом, столичні спортсмени знайшли переваги таких погодних умов.

На якийсь час Андріївський узвіз перетворився практично в "гірськолижну трасу" - люди тут катаються на сноубордах, роблять вражаючі фото та знімають динамічні відео.

Кадри нової розваги жителів столиці активно публікають у мережі.

"Поки ви спали, ми влаштували street kill Андріївського узвозу", - йдеться в описі під роликом.

Раніше ми писали про те, що у мережі з'явилось відео, як киянин прив'язав мотузку до тролейбусу та катається на сноуборді. Автор публікації зазначає, що таким чином киянин "вирішив пробелму з громадським транспортом". Втім, людей застерігають не повторювати такий "лайфак" задля власної безпеки.

Нагадаємо, стихія лютує в Києві: відомо, як працюватимуть школи і дитсадки в негоду, "у зв'язку зі снігопадами...".

Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.

Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.