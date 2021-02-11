В Києві комунальники продовжують очищати місто від снігу
Про це повідомляють у КК "Київавтодор".
Вночі працювало 418 одиниць спецтехніки.
Протягом дня прогнозують значні опади. За оцінками метеорологів, снігопад без зупинки триватиме до вечора суботи.
"Просимо не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не залишати машини на узбіччях, в крайніх смугах доріг. По можливості, під час руху пропускайте на дорогах спецтранспорт, який очищає вулиці", - звернулися до киян в Київавтодорі.
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Раніше ми вже писали, що в Києві на станції «Контрактова площа» ввечері, 9 лютого, люди не дотримуючись соціальної дистанції, намагалися прорватися до поїздів.
На станції "Контрактова площа" була запланована Заміна турнікетів і раніше було попередження про обмеження на вхід і вихід в певні дні.
Але погода внесла свої корективи і жителі столиці змушені були пересісти на метро.
Нагадавши, чиновник влаштував дебош у Києві, Шмигаль екстрено скликає Кабмін.
Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.
Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.