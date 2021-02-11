В Києві комунальники продовжують очищати місто від снігу

Про це повідомляють у КК "Київавтодор".

Вночі працювало 418 одиниць спецтехніки.

Протягом дня прогнозують значні опади. За оцінками метеорологів, снігопад без зупинки триватиме до вечора суботи.

"Просимо не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не залишати машини на узбіччях, в крайніх смугах доріг. По можливості, під час руху пропускайте на дорогах спецтранспорт, який очищає вулиці", - звернулися до киян в Київавтодорі.

Раніше ми вже писали, що в Києві на станції «Контрактова площа» ввечері, 9 лютого, люди не дотримуючись соціальної дистанції, намагалися прорватися до поїздів.

На станції "Контрактова площа" була запланована Заміна турнікетів і раніше було попередження про обмеження на вхід і вихід в певні дні.

Але погода внесла свої корективи і жителі столиці змушені були пересісти на метро.

Нагадавши, чиновник влаштував дебош у Києві, Шмигаль екстрено скликає Кабмін.

Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.

Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.