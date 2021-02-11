Стало відомо, де в Київській області будуть вакцинувати людей

У Київській області працюватимуть 23 мобільні бригади. Другий і наступні етапи вакцинації проводитимуть у тимчасових стаціонарних пунктах.

Про це заявив голова облдержадміністрації Василь Володін, повідомляється на сайті КОДА.

Пункти для проведення щеплень будуть розташовані на базі центрів медико-санітарної допомоги, всього в області їх діятиме 247.

За словами Володіна, на першому етапі згоду на отримання щеплень проти коронавірусу вже надали 5 725 осіб, на другому — 19 434 людини.

Раніше ми вже писали, що в Києві на станції «Контрактова площа» ввечері, 9 лютого, люди не дотримуючись соціальної дистанції, намагалися прорватися до поїздів.

На станції "Контрактова площа" була запланована Заміна турнікетів і раніше було попередження про обмеження на вхід і вихід в певні дні.

Але погода внесла свої корективи і жителі столиці змушені були пересісти на метро.

Нагадавши, чиновник влаштував дебош у Києві, Шмигаль екстрено скликає Кабмін.

Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.

Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.