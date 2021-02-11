Стало відомо, де в Київській області будуть вакцинувати людей
У Київській області працюватимуть 23 мобільні бригади. Другий і наступні етапи вакцинації проводитимуть у тимчасових стаціонарних пунктах.
Про це заявив голова облдержадміністрації Василь Володін, повідомляється на сайті КОДА.
Пункти для проведення щеплень будуть розташовані на базі центрів медико-санітарної допомоги, всього в області їх діятиме 247.
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За словами Володіна, на першому етапі згоду на отримання щеплень проти коронавірусу вже надали 5 725 осіб, на другому — 19 434 людини.
Раніше ми вже писали, що в Києві на станції «Контрактова площа» ввечері, 9 лютого, люди не дотримуючись соціальної дистанції, намагалися прорватися до поїздів.
На станції "Контрактова площа" була запланована Заміна турнікетів і раніше було попередження про обмеження на вхід і вихід в певні дні.
Але погода внесла свої корективи і жителі столиці змушені були пересісти на метро.
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Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.
Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.