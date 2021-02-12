У Києві біля дитсадка стався вибух, в результаті якого загинула людина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Інцидент стався сьогодні, 12 лютого. Від отриманих травм людина загинула на місці.

"Щойно, поблизу із дитячим садочком, на Чоколівському бульварі, 37, стався вибух. За попередньою інформацією, чоловік підрвав себе гранатою. На жаль, помер на місці. На місці працюють правоохоронці. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Про особу загиблого та інші деталі трагедії наразі інформації немає.

"Кажуть, що гранату до себе прив'язав, і його розірвало на шматки", - говорить автор відео.

Як видно на опублікованих кадрах, місце трагедії огородили стрічкою.

Труп лежить на землі, його не чіпають, працюють правоохоронці.

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