НП сталася на Лівому березі української столиці

Так, на Лівому березі Києва недалеко від станції метро Чернігівська стався прорив водопроводу. Вулиці паралізовано, а рух автомобілів і трамваїв обмежено на двох київських вулицях.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА). Крім того, Телеграм-канал Київ-Оперативний запостив кадри НП.



Аварія сталася на вулиці Попудренка, 52. У зв'язку з цим підтоплені вулиці Попудренка і Хоткевича.

Судячи з відео, які публікуються в мережі, дорога біля м. Чернігівська перетворилася на річку. Через прорив труби перейти дорогу неможливо. Весь транспорт в обидві сторони зупинився. А на місці працює техніка і бригади Деу Деснянського району, які прибирають лід і намагаються відкачати воду.

Також раніше повідомлялося, що поблизу виїзду на вул.Басейну в Києві стався прорив водопроводу.

В наслідок цього зіткнулося шість автомобілів. Спочатку зіткнулися чотири автомобілі: Mercedes, Ford, Hyundai, Mitsubishi, потім військовий ЗІЛ, об'їжджаючи місце ДТП, зіткнувся з легковим автомобілем Renault.

Водії розповіли, що на дорозі утворилася ожеледиця. Спускаючись на вулицю Хрещатик, машини вже неможливо було зупинити.

Нагадаємо, киян попередили про нове подорожчання на проїзд у метро: "вартість може зрости до...".

Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.

Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.