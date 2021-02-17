Київ під час снігопадів "завалило" сміттям

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ без цензури".

Так, в той час, коли комунальники активно борються зі стихією, місто буквально завалило сміттям.

"Через сніг комунальники перестали нормально вивозити сміття. Ось тільки на Печерську люди пишуть, що звалища утворилися на Мазепи 16, Лесі Українки 36Б, 36В, 36/10, Панаса Мирного 1-3, Лесі Українки 20/22 і 24-б. Що у вас?" - йдеться в повідомленні.

Також у мережі були опубліковані фото переповнених смітників у дворах багатоповерхівок.

Тим часом на вулиці Головка, за словами киян, сміття не забирають вже третій тиждень поспіль.

"А ось ситуація на вул. Головка, 29. Нам пишуть, що вже 3-й тиждень, як сміття не забирають", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві на залізничному вокзалі закрили пункт обігріву, який розміщувався неподалік від вокзалу "Південний". Даний пункт працював цілодобово - для нього було відведене окремоме приміщенні під паркінгом біля вокзалу. Там можна було зігрітись та випити гарячого чаю. Як з’ясували журналісти, у цьому пункті виявили спалах коронавірусу, про що розповів директор Департаменту соціальної політики КМДА Руслан Світлий.

Нагадаємо, на Київщині в квартирі спалахнула пожежа через необережність господаря, фото: "лежачи на дивані він...".

Як повідомляла Politeka, вакцинація від вірусу на Київщині: названо число людей, які отримають щеплення насамперед.

Також повідомлялося, що кияни придумали, як отримати користь зі снігопадів: Андріївський узвіз став "гірськолижним курортом", відео.