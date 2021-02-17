Небайдужі кияни виклали відео, як прибирають столицю України від снігу. Працівники, чия справа полягає в очищенні тротуарів і доріг, замість прибирання весело гойдалися на гойдалках.

Про це з'явилася публікація на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Цього року зимова погода спантеличує частими переходами від тепла до хуртовин і морозів. У деяких регіонах через погані погодні умови діти не відвідують школи, а транспорт доводиться діставати за допомогою спеціальної техніки. Температура іноді опускається майже до критичного рівня, а шквалистий вітер обриває дроти.

Часом керівництву, на чиєму відомстві лежить обов'язок підтримувати в задовільному стані дороги, доводиться звертатися до військових фахівців для очищення від снігових заметів.

Однак не скрізь вистачає спеціальної техніки і робочих рук, адже такої погоди як зараз, давно вже не пам'ятають старожили. Тому особливо цікаво подивитися на невеликий ролик, що з'явилася на популярному пабліку.

У кадр потрапили п'ять працівників, одягнених в помаранчеві куртки, які повинні чистити від снігу вулиці міста Києва. Дані прибиральники замість того, щоб працювати не покладаючи рук, очищаючи доріжки на дитячому майданчику, влаштували собі відпочинок.

При цьому чітко видно, що вони змогли почистити незначну частину дороги. Потім, напевно, втомилися і вирішили відпочити. З п'яти, троє стоять або сидять. Але залишилися двоє, мабуть, вирішили згадати дитинство. Один сів на дитячі гойдалки, інший енергійно розгойдував їх.

У своїх коментарях користувачі поблажливо поставилися до такого проведення часу. На їхню думку, це виглядає досить забавно. Деякі припустили, що прибиральники змастили маслом гойдалки, а тепер перевіряють їх роботу.

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