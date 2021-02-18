У Києві через тимчасові обмеження в метро утворилось масштабне скупчення людей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, в мережі з'явилось відео з київського метро, на якому можна спостерігати, як люди буквально ходять одне одному по головах, і про жодне дотримання дистанції немає і мови.

Зазначається, що дані кадри були відзняті на станції метро "Теремки".

"Хто вигадав ці тимчасові обмеження для уникнення скупчення людей? Воно ж ніфіга не працює і це добре видно на відео", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялось, що у мережі з'явилось відео, на якому кияни показали, що відбувається у столичних тролейбусах та автобусах. На відео продемонстровано стан автобуса за маршрутом №69. Пасажири кажуть, що стан даного автобусу - просто жахливий. Підлоги, якщо її можна так назвати, у транспорті практично немає. Вона вся в "дірках", і куди не подивитись - скрізь можна побачити землю.

Нагадаємо, киян попередили про нове подорожчання на проїзд у метро: "вартість може зрости до...".

Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.

Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.