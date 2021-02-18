Кияни зберігали у власній оселі тонни сміття і зброю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ без цензури".

Так, на вулиці Ентузіастів 47,1, що на Русанівці, люди зберігали у себе в квартирі сім тон сміття і дві одиниці зброї.

"Це не кадри з фільму, це реальне життя", - йдеться в підписі до красномовних фото.

Зазначається, що завдяки зусиллям столичної поліції, комунальників і Дніпровської адміністрації зброю вилучили, а сміття вивезли з квартири.

"Маємо намір надалі вирішувати проблему із загромадженими квартирами. Це не тільки про гігієну, а в першу чергу про безпеку людей, які живуть поряд", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві через масштабні снігопади комунальники перестали нормально вивозити сміття. Ось тільки на Печерську люди пишуть, що звалища утворилися на Мазепи 16, Лесі Українки 36Б, 36В, 36/10, Панаса Мирного 1-3, Лесі Українки 20/22 і 24-б. Тим часом на вулиці Головка, за словами киян, сміття не забирають вже третій тиждень поспіль.

Нагадаємо, на Київщині в квартирі спалахнула пожежа через необережність господаря, фото: "лежачи на дивані він...".

Як повідомляла Politeka, вакцинація від вірусу на Київщині: названо число людей, які отримають щеплення насамперед.

Також повідомлялося, що кияни придумали, як отримати користь зі снігопадів: Андріївський узвіз став "гірськолижним курортом", відео.