У Києві в метро утворилася аномальна тиснява, що явно суперечить діючим карантинним обмеженням
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал KIEVMAP.
Так, у мережі з'явилось відео з київського метрополітену, на якому можна спостерігати величезні черги до громадського транспорту. Люди буквально стоять одне в одного на головах, і про жодне дотримання дистанції в 1,5 метри не йде і мови.
"Черга, щоб зайти в метро", - йдеться в підписі до відео.
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У коментарях до відео зазначають, що тиснява стала наслідком не обмежень на вхід, а того, що тимчасово закрито один із вестибюлів. Зазначається, що мова йде про станцію "Харківська".
"О восьмій ранку це було, пізніше може і відкрили", "Не відкрили, всього одні двері на вхід, тиснява", - пишуть у коментарях.
Як відомо, раніше в Київраді заявляли, що на початку 2021 року вартість проїзду в громадському міському транспорті підвищуватися не буде. За словами заступника міського голови, секретаря Київради Володимира Бондаренка, мова йде про перші три місяці, а надалі вартість проїзду планують підвищувати. Наразі проїзд вже подорожчав на деяких приміських маршрутах.
Нагадаємо, киян попередили про нове подорожчання на проїзд у метро: "вартість може зрости до...".
Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.
Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.