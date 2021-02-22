У Києві в метро утворилася аномальна тиснява, що явно суперечить діючим карантинним обмеженням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал KIEVMAP.

Так, у мережі з'явилось відео з київського метрополітену, на якому можна спостерігати величезні черги до громадського транспорту. Люди буквально стоять одне в одного на головах, і про жодне дотримання дистанції в 1,5 метри не йде і мови.

"Черга, щоб зайти в метро", - йдеться в підписі до відео.

У коментарях до відео зазначають, що тиснява стала наслідком не обмежень на вхід, а того, що тимчасово закрито один із вестибюлів. Зазначається, що мова йде про станцію "Харківська".

"О восьмій ранку це було, пізніше може і відкрили", "Не відкрили, всього одні двері на вхід, тиснява", - пишуть у коментарях.

Як відомо, раніше в Київраді заявляли, що на початку 2021 року вартість проїзду в громадському міському транспорті підвищуватися не буде. За словами заступника міського голови, секретаря Київради Володимира Бондаренка, мова йде про перші три місяці, а надалі вартість проїзду планують підвищувати. Наразі проїзд вже подорожчав на деяких приміських маршрутах.

Нагадаємо, киян попередили про нове подорожчання на проїзд у метро: "вартість може зрости до...".

Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.

Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.