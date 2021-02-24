У Києві в одній з квартир багатоповерхівки влаштували справжнє сміттєзвалище

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ без цензури".

Так, стало відомо, що одну зі столичних квартир так завалили сміттям, що його довеллося навіть скидати з балкону.

"На Малиновського, 28б, районна влада вичищали квартиру, яка була під стелю завалена сміттям. Його було стільки, що довелося скидати з балкона. Сусідам таких хворих можна тільки поспівчувати, там щури і сморід - це норма", - йдеться в повідомленні.

Як видно на фото з місця, працівники відповідних служб у захисних костюмах розгрібали сміття, намагаючись очистити квартиру.

Раніше повідомлялось про подібний випадок на вулиці Ентузіастів 47,1, що на Русанівці. Там люди зберігали у себе в квартирі сім тон сміття і дві одиниці зброї. Завдяки зусиллям столичної поліції, комунальників і Дніпровської адміністрації зброю вилучили, а сміття вивезли з квартири.

"Маємо намір надалі вирішувати проблему із загромадженими квартирами. Це не тільки про гігієну, а в першу чергу про безпеку людей, які живуть поряд", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині в квартирі спалахнула пожежа через необережність господаря, фото: "лежачи на дивані він...".

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