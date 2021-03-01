У Києві влаштували торгівлю фейковими довідками про відсутність коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

За даними правоохоронців, вартість підробленої довідки становила 550 грн.

Зловмисники підшукували клієнтів через оголошення в інтернеті. За 550 гривень замовник отримував довідку про відсутність захворювання із підробленою печаткою одного зі столичних медичних центрів.

До поліції звернулось керівництво цього самого медцентру та повідомили, що невідомі, використовуючи ім’я їхньої фірми, надають підроблені медичні довідки.

Поліцейські встановили, що порушники за допомогою месенджерів та на особистих сторінках у соцмережах рекламували послуги з надання довідок про відсутність у людини коронавірусної хвороби. При цьому замовники не проходили будь-яких лабораторних досліджень, а документ отримували поштою після переведення 550 гривень на "підставну" банківську картку.

Нелегальний бізнес організувала 55-річна громадянка іншої держави та її співмешканець – 48-річний киянин. Під час обшуків у фігурантів вилучили підроблені бланки та печатки з реквізитами відомої столичної фірми, мобільні телефони, на які порушники отримували замовлення, а також комп’ютерну техніку.

За такий "бізнес" фігурантам справи загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у спальному районі Києва організували проросійську ботоферму: хто замовив і навіщо.

Раніше Politeka писала, що українця судитимуть за фейкове працевлаштування: "пропонував роботу за кордоном, а насправді...".

Також Politeka писала, що у киянки "віджали" квартиру орендарі: деталі великої афери.