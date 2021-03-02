Стріляниною закінчився конфлікт чоловіка і жінки в Київському під'їзді
Про це пише поліція Києва на офіційній сторінці в Facebook.
Цей інцидент трапився в Києві, ніхто зі сторін звичайного побутового конфлікту не очікував, що закінчиться він стріляниною.
У під'їзді звичайного будинку між двома чоловіками трапилася словесна перепалка, один з них раптом витягнув зброю і вистрілив у противника.
Зараз поранений перебуває в лікарні, життя його, за твердженнями медиків, в небезпеці, випадок зі стріляниною розслідує поліція.
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Відповідне повідомлення прийшло від лікарів, що з вулиці Чорнобильської швидка допомога привезла пораненого в грудну клітку чоловіка. На місце події негайно виїхали поліцейські.
Як потім встановила слідча група київських поліцейських, все сталося на ґрунті скандалу між потерпілим і жінкою, яка проживає в будинку. Сторони з'ясовували стосунки, але, мабуть, не досягли компромісу.
Чоловік довго сперечався з жінкою, після чого не знайшовши відповідних аргументів, вдарив її по обличчю.
За словами начальника Святошинського управління поліції Сергія Чернишова, після удару в конфлікт втрутився син потерпілої. Він спочатку завдав кілька ударів 22-х річному кривднику матері. Можливо, що цього здалося йому мало, тоді син дістав зброю.
Направивши пістолет на чоловіка, він вистрілив у нього. Після цього, бригада медиків госпіталізувала з вогневим пораненням жителя Києва в місцеву лікарню.
41-річного стріляв затримала поліція за місцем проживання. Проти нього завели кримінальну справу за статтею 115 Кримінально-процесуального кодексу України. Було вилучено і зброю, яку направили на експертизу. Зловмисник перебуває під домашнім арештом. Йому загрожує від 7 до 15 років.
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