У Києві дідусь вирішив прогулятись містом і заблукав

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

Так, столичні патрульні розповіли, що повернути пенсіонера додому вдалося завдяки небайдужій громадянці.

"Учора (2 березня, - ред.) громадянка виявила загубленого чоловіка у тролейбусі, який зміг назвати тільки ім'я та прізвище", - йдеться в повідомленні.

Після цього патрульні взялись до пошуків рідних та перевірили всі наявні бази поліції, але інформація про розшук рідними схожого чоловіка була відсутньою. Тоді поліцейські дали оголошення у соцмережі, й це спрацювало.

"Дізнавшись про оголошення від знайомих, дружина чоловіка зателефонувала на лінію 102, і патрульні доставили громадянина додому", - йдеться в повідомленні.

Патрульні висловили подяку всім небайдужим громадянам за те, що вони не проходять повз і допомагають, коли це потрібно.

Раніше повідомлялось, що у Києві жінка пенсійного віку заблукала і не могла дібратись додому. Так, 21 січня, на службу 102 надійшло повідомлення від перехожого про виявлення загубленої громадянки. Патрульні поспілкувались із 72-річною громадянкою та дізналися, що вона приїхала до столиці з Львівської області - в гості до своєї доньки. Згодом громадянку повернули до рідних, які навіть не підозрювали, що з їх матір'ю трапилась така халепа.

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