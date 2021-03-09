У Києві безвісти зник неповнолітній хлопець

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, в українській столиці розшукують 16-річного Ільдара, який 7 березня вийшов з дому і безслідно зник.

"Увага! Розшук! Подільським УП розшукується неповнолітній Чочія Ільдар Русланович, 2005 року народження. Ільдар пішов з дому зранку 07.03.2021 та до тепер його місцезнаходження невідоме. На вигляд 16-18 років, 175-180 см зросту, худорлявої тілобудови, волосся світле", - йдеться в повідомденні.

Також зазначається, що хлопець був одягнений у чорні штани, темні кросівки та темну шкіряну куртку.

"У випадку, якщо знаєте поточне місцезнаходження Ільдара, будь ласка, зателефонуйте за номером 0630756223, 0444252434 (Подільське УП) або 102. Дякуємо", - звертаються до киян.

Раніше повідомлялось, що у Києві жінка пенсійного віку заблукала і не могла дібратись додому. Так, 21 січня, на службу 102 надійшло повідомлення від перехожого про виявлення загубленої громадянки. Патрульні поспілкувались із 72-річною громадянкою та дізналися, що вона приїхала до столиці з Львівської області - в гості до своєї доньки. Згодом громадянку повернули до рідних, які навіть не підозрювали, що з їх матір'ю трапилась така халепа.

Нагадаємо, під Києвом зникла дитина, йдуть розшуки.

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