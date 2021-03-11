У Києві розшукують зниклу безвісти жінку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, ще 4 березня у Чернігові з дому пішла та безслідно зникла жінка похилого віку. Наразі є інформація, що її бачили на трасі у напрямку української столиці.

Зазначається, що зниклій пенсіонерці 86 років. Також відомо про прикмети жінки.

"Увага! Розшук! 04.03.2021 у місті Чернігів пішла з дому та досі не повернулася Полуботко Антоніна, 86 років. Була одягнута у коричневе пальто з норкою, короткі темні замшеві чобіткі та у шапку морського котика. При собі мала темну сумку з довгими ручками та тростину. Після зникнення жінку бачили на трасі у напрямку Києва, поблизу Десни. Якщо побачите, будь ласка, зателефонуйте 0638383473, 0633696817 або 102", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві жінка пенсійного віку заблукала і не могла дібратись додому. Так, 21 січня, на службу 102 надійшло повідомлення від перехожого про виявлення загубленої громадянки. Патрульні поспілкувались із 72-річною громадянкою та дізналися, що вона приїхала до столиці з Львівської області - в гості до своєї доньки. Згодом громадянку повернули до рідних, які навіть не підозрювали, що з їх матір'ю трапилась така халепа.

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