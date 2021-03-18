У Київській області зникла безвісти дитина
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у Київській області розшукують 12-річного хлопчика, який пішов з дому 16 березня, і відтоді про нього нічого не відомо.
Зазначається, що хлопчик зник в селі Загальці (Бородянська ОТГ, Бучанський район, Київська область).
Так, поліція розшукує малолітнього Михайла Дубовенка. Хлопчику 12 років, 16 березня близько 19.00 він залишив своє постійне місце проживання, що по вул. Молодіжній, в с. Загальці, та наразі його місцезнаходження невідоме. В поліції зазначають, що раніше неповнолітній вже зникав та розшукувався правоохоронцями.
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Відомо про прикмети дитини: на вигляд хлопчику 10-12 років, зріст 140 см, він худорлявої статури, обличчя овальне, очі блакитні, волосся світле.
Хлопчик був одягнутий в камуфляжну куртку, спортивні штани чорного кольору, сіру кофту з блакитними вставками на рукавах, шапку та шарф фіолетового кольору, а також жіночі чоботи зимові до колін.
"При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця телефонувати за номером спецлінії поліції "102", - закликають киян.
Раніше повідомлялось, що у Києві зникла безвісти 29-річна жінка Вікторія Місюкевич.
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