У Києві розшукують неповнолітню дівчинку
Як передає Politeka.net, фото та прикмети дитини показали на Facebook-сторінці "Розшук дітей ГУНП у м. Києві"
Відомо, що Головко Катерина Євгенівна пішла з дому 18 і до сих пір її місцезнаходження не відомо.
На вигляді Каті 14-15 років, у неї Худорлява статура і каштанове волосся до плечей.
Останній раз дівчинку бачили одягненою в бежеву куртку чорні джинси і чорно-білі кросівки.
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Якщо ви бачили Катю або володієте будь-якою інформацією про її місцезнаходження, повідомте за номером "102".
Раніше ми повідомляли, що в Київській області розшукують 12-річного Михайла Дубовенка, який пішов з дому 16 березня, і відтоді про нього нічого не відомо.
Хлопчик зник у селі Загальці (Бородянська ОТГ, Бучанський район, Київська область).
Увечері він залишив своє постійне місце проживання і зараз його місцезнаходження невідоме. У поліції зазначають, що раніше неповнолітній вже зникав і розшукувався правоохоронцями.
Нагадаємо, під Києвом зникла дитина, йдуть розшуки.
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