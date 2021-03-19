У Києві розшукують неповнолітню дівчинку

Як передає Politeka.net, фото та прикмети дитини показали на Facebook-сторінці "Розшук дітей ГУНП у м. Києві"

Відомо, що Головко Катерина Євгенівна пішла з дому 18 і до сих пір її місцезнаходження не відомо.

На вигляді Каті 14-15 років, у неї Худорлява статура і каштанове волосся до плечей.

Останній раз дівчинку бачили одягненою в бежеву куртку чорні джинси і чорно-білі кросівки.

Якщо ви бачили Катю або володієте будь-якою інформацією про її місцезнаходження, повідомте за номером "102".

Раніше ми повідомляли, що в Київській області розшукують 12-річного Михайла Дубовенка, який пішов з дому 16 березня, і відтоді про нього нічого не відомо.

Хлопчик зник у селі Загальці (Бородянська ОТГ, Бучанський район, Київська область).

Увечері він залишив своє постійне місце проживання і зараз його місцезнаходження невідоме. У поліції зазначають, що раніше неповнолітній вже зникав і розшукувався правоохоронцями.

Нагадаємо, під Києвом зникла дитина, йдуть розшуки.

Як повідомляла Politeka, у столиці накрили торговців фальшивими документами.

Також Politeka писала, у Києві пограбували кредитний кіоск, є постраждалі.



