Під Києвом безвісти зник неповнолітній хлопець

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у Київській області розшукують 17-річного Івана Мисливого, якого в останній раз бачили 19 березня вночі.

"Увага! Розшук! Відділенням поліці №3 міста Радомишль розшукується неповнолітній Мисливий Іван Михайлович. Вік 17 років. Зріст 180 см, худорлявої статури. Був одягнений у чорну куртку пуховик з логотипом Nike, чорні спортивні штани Adidas, темно-сині кросівки Adidas та світло-синій кашкет Kappa. Останній раз його бачили о 01 годині ночі 19.03.2021 по вул. Плетенецькій (м. Радомишль)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хлопець також може перебувати на території міста Києва.

"Усім, хто бачив хлопця після зазначеного часу, чи можливо знає його місце знаходження, прохання повідомляти по тел. 102 або тел. 0995295994, 0976032242", - закликають киян.

Раніше ми повідомляли, що в Київській області розшукують 12-річного Михайла Дубовенка, який пішов з дому 16 березня, і відтоді про нього нічого не відомо. Хлопчик зник у селі Загальці (Бородянська ОТГ, Бучанський район, Київська область). Увечері він залишив своє постійне місце проживання і зараз його місцезнаходження невідоме.

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