Дівчинка пішла з дому і пропала

У Києві зникла безвісти дитина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці розшукують 14-річну дівчинку, яка у понеділок, 22 березня, пішла з дому і зникла.

"Увага! Розшук дитини! Дарницьким УП ГУНП у м. Києві розшукується малолітня Яремчуком Юлія Дмитрівна, 2007 року народження, яка 22.03.2021 пішла з дому та по теперішній час не повернулася", - йдеться в повідомленні.

Також відомо про прикмети дитини. На вигляд їй 13-14 років, зріст 160-165 см, худорлявої тілобудови, волосся довге, темного кольору, очі карі.

Юлія була одягнена в куртку червоного кольору, штани чорного кольору та кросівки білого кольору.

"При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером "102" - закликають киян.

Раніше повідомлялось, що в очереті біля водойми виявили тіло неповнолітнього хлопця. Також було опубліковане фото з місця. Слід зазначити, що саме цього 17-річного хлопця напередодні оголосили у розшук. При цьому про причини смерті неповнолітнього наразі інформації немає.

"Відділенням поліці №3 міста Радомишль розшукується неповнолітній Мисливий Іван Михайлович. Вік 17 років. Зріст 180 см, худорлявої статури", - йшлося в повідомленні під час розшуку зниклого безвісти.

Нагадаємо, під Києвом зникла дитина, йдуть розшуки.

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