У Києві розшукують зниклого безвісти чоловіка, який потребує медичної допомоги

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, в українській столиці зник пенсіонер 1958 року народження. Він вийшов з київської лікарні 23 березня і зник.

При цьому відомо, що чоловік покинув лікарню тільки у спортивних штанях, сорочці і тапочках. Пенсіонеру необхідна медична допомога.

"Кононенко Микола Михайлович 58 р.н. Зріст: 175см. Волосся: сиве. Прикмети: має вуса. Був одягнений: синя сорочка, сині спортивні штани і тапочки. Місце та обставини зникнення: 23.03.2021 вийшов з лікарні 11 район ДВРЗ м. Київ. Потребує медичної допомоги. Хто володіє будь-якою інформацією, звертатись за телефоном +380681275381 або 102", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в очереті біля водойми виявили тіло неповнолітнього хлопця. Також було опубліковане фото з місця. Слід зазначити, що саме цього 17-річного хлопця напередодні оголосили у розшук. При цьому про причини смерті неповнолітнього наразі інформації немає.

"Відділенням поліці №3 міста Радомишль розшукується неповнолітній Мисливий Іван Михайлович. Вік 17 років. Зріст 180 см, худорлявої статури", - йшлося в повідомленні під час розшуку зниклого безвісти.

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