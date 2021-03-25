Вийшла з дому і не повернулася

Під Києвом просять про допомогу у пошуках зниклої безвісти жінки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, в селі на Київщині вийшла з дому і не повернулась жінка, яка страждає на розсіяний склероз. Про зникнення жінки заявила її сусідка.

Родичі просять відгукнутись тих, хто бачив або знає щось про місце перебування жінки. Через свою хворобу вона може не пам'ятати, де живе.

"Допоможіть знайти людину! Сьогодні близько 13:00 вийшла з дому і не повернулася моя сусідка Грибельна Ольга Миколаівна. С. Стоянка, вулиця Лісна. До теперішнього часу невідоме її місце знаходження. Вона має хворобу розсіяний склероз, тому може не пам‘ятати своє місце проживання. Якщо хтось її бачив, подзвоніть родичам 067-703-45-45", - йдеться в повідомленні.

Про вік жінки, її одяг на момент зникнення та інші деталі не повідомляється.

Раніше повідомлялось, що в українській столиці зник пенсіонер 1958 року народження. Він вийшов з київської лікарні 23 березня і зник. При цьому відомо, що чоловік покинув лікарню тільки у спортивних штанях, сорочці і тапочках. Пенсіонеру необхідна медична допомога. Звати чоловіка Кононенко Микола Михайлович. Він має сиве волосся та вуса. Був одягнений у синю сорочку, сині спортивні штани і тапочки.

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