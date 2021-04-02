Що відомо про дівчинку

У Києві зникла безвісти 16-річна дитина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, в українській столиці розшукують дівчинку-підлітка, яка 1 квітня пішла з дому і зникла.

"Увага! Розшук дитини! Голосіївським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітня Єжель Богдана Іванівна, 2004 року народження, яка 01.04.2021 покинула місце свого проживання та по теперішній час не повернулася", - йдеться в повідомленні.

Також є інформація про прикмети дівчинки.

На вигляд їй 15-16 років, зріст 158-160 см, вона середньої тілобудови, має довге волосся до плечей, фарбоване у червоний з коричневим, очі карі.

Дівчинка була одягнена у бордовий спортивний костюм, білі з сірим шкіряні кросівки.

"При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером 102", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в українській столиці зник пенсіонер 1958 року народження. Він вийшов з київської лікарні 23 березня і зник. При цьому відомо, що чоловік покинув лікарню тільки у спортивних штанях, сорочці і тапочках. Пенсіонеру необхідна медична допомога. Звати чоловіка Кононенко Микола Михайлович. Він має сиве волосся та вуса. Був одягнений у синю сорочку, сині спортивні штани і тапочки.

Нагадаємо, під Києвом зникла дитина, йдуть розшуки.

Як повідомляла Politeka, у столиці накрили торговців фальшивими документами.

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