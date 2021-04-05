Під Києвом розшукують зниклу безвісти неповнолітню дівчину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у місті Ірпінь просять про допомогу у пошуках 17-річної Олександри, яка пішла з дому і зникла.

"Увага! Розшук неповнолітньої! М. Ірпінь, Ірпінська міська ТГ, Київська область. Відділом поліції №2 Бучанського РУП розшукується Марченко Олександра, 17 років, яка 04.04.2021, близько 19:00 залишила своє місце проживання, що по вул. Григорія Сковороди м. Ірпінь, та до цього часу її місце перебування невідоме",- йдеться в повідомленні.

Також відомо про прикмети дівчини. На вигляд їй близько 16-17 років, зріст 165 см, середньої статури, обличчя овальної форми, очі карі, а волосся довге та русяве.

Вона була одягнена у коротку куртку сірого кольору, сірі спортивні штани, а також пудрові кросівки.

"При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місцезнаходження дівчини телефонувати за номером спецлінії поліції "102", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в українській столиці зник пенсіонер 1958 року народження. Він вийшов з київської лікарні 23 березня і зник. При цьому відомо, що чоловік покинув лікарню тільки у спортивних штанях, сорочці і тапочках. Пенсіонеру необхідна медична допомога.

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