У Києві розшукують зниклого безвісти підлітка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у селі Вишеньки, що знаходиться у Бориспільському районі Київської області, зник 15-річний хлопець. Зазначається, що він залишив реабілітаційний центр і зник. Хлопець міг вирушити до столиці. При цьому наголошується, що раніше підлітка вже неодноразово розшукувала поліція.

"Бориспільским районним управлінням поліції розшукується неповнолітній Іван Сірий, 15 років, який 12.04.2021 близько 21:00 залишив територію реабілітаційного центру "Пріоритет", що в с. Вишеньки, Золочівська ОТГ, Бориспільського району, та наразі його місцезнаходження невідоме. Раніше неодноразово розшукувався поліцією. Ймовірно, перебуває у м. Києві", - йдеться в повідомленні.

Також у поліції розповіли про прикмети підлітка. На вигляд йому 15 років, зріст - 165 см. Хлопець середньої статури, у нього коротке волосся темно-русого кольору. Обличчя овальної форми, очі карі.

Іван був одягнений у блакитні джинси, синю кофту з капюшоном з надписом Nike, чорні капці з червоним надписом Polo.

"При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця, просимо телефонувати за номером 068-777-0-112 або 102", - йдеться в повідомленні.

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