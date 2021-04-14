У Києві безвісти зник підліток Андрій Голишко
Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.
Так, в українській столиці просять про допомогу у розшуках 16-річного хлопця, який пішов з інтернату і безслідно зник.
"Оболонським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітній Голишко Андрій Олександрович, 2004 р. н., який 13.04.2021 пішов зі школи інтернат та по теперішній час не повернувся", - йдеться в повідомленні.
Також розповідається про прикмети підлітка.
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На вигляд йому близько 15-16 років, зріст 160-170 см, худорлявої тілобудови, волосся темного кольору.
Хлопець був одягнений у в'язану кофту сірого кольору з капюшоном та чорні штани.
"При отриманні будь якої інформації про можливе місце знаходження неповнолітнього, просимо телефонувати за номером "102", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у селі Вишеньки, що знаходиться у Бориспільському районі Київської області, зник 15-річний хлопець. Зазначається, що він залишив реабілітаційний центр і зник. Хлопець міг вирушити до столиці. При цьому наголошується, що раніше підлітка вже неодноразово розшукувала поліція. На вигляд йому 15 років, зріст - 165 см. Хлопець середньої статури, у нього коротке волосся темно-русого кольору. Обличчя овальної форми, очі карі.
Нагадаємо, під Києвом зникла дитина, йдуть розшуки.
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