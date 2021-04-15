У Київській області зникла безвісти дитина, якій всього два з половиною роки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ операвтивний".

У середу, 14 квітня, до чергової частини Іванківського відділення поліції Вишгородського РУП надійшло повідомлення про те, що у селі Рагівка Київської області з подвір’я зник малолітній Богдан Уніченко.

Мати дитини виявила відсутність сина близько 16.00 і з того часу намагалась знайти хлопчика власними силами, однак так і не знайшла дитину та звернулась до поліції.

Наразі на місці організовані пошукові заходи. Максимально задіяно особовий склад місцевої поліції, ПСПОП "Миротворець", кінологи, Нацгвардійці та служби ДСНС. Пошуки тривали і вночі.

"Поліція Київщини звертається до громадян. Якщо у вас є в наявності тепловізори чи прилади нічного бачення - просимо посприяти у пошуках Богдана. Звертаємось також до пошуково-рятувальних загонів. За можливості долучайтесь до пошуків", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у селі Вишеньки зник 15-річний хлопець. Він залишив реабілітаційний центр і зник. При цьому раніше підлітка вже неодноразово розшукувала поліція. На вигляд йому 15 років, зріст - 165 см. Хлопець середньої статури, у нього коротке волосся темно-русого кольору. Обличчя овальної форми, очі карі.

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