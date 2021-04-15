Під Києвом розшукули дворічного хлопчика, який зник у середу, 14 квітня

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ТСН.

Маленький Богдан Униченко зник у селі Рагівка на Київщині. Він загубився, коли його батько пішов у ліс за дровами.

"Батько вирішив піти в ліс, щоб нарубати дров. Дитина пішла разом з ним. Але батько побачив це пізніше. Він сказав, щоб дитина йшла додому, оскільки будинок розташований біля лісу. Дитина розвернулася і пішла. Батьки намагалися самі його знайти до десятої години (вечора, - ред.), але пошуки були марними", - розповіли правоохоронці.

Як відомо, хлопчика більше доби шукали правоохоронці та волонтери. Для пошукової операції навіть задіяли вертоліт аеророзвідки.

Дитину знайшли вдень у четвер, 15 квітня. Хлопчик був в 5 кілометрах від свого будинку. Його відвезли до лікарні.

Як відомо, у середу, 14 квітня, до чергової частини Іванківського відділення поліції Вишгородського РУП надійшло повідомлення про те, що у селі Рагівка Київської області з подвір’я зник малолітній Богдан Уніченко. Мати дитини виявила відсутність сина близько 16.00 і з того часу намагалась знайти хлопчика власними силами, однак все марно. Для пошуків було задіяно особовий склад місцевої поліції, ПСПОП "Миротворець", кінологи, Нацгвардійці та служби ДСНС.

Нагадаємо, під Києвом зникла дитина, йдуть розшуки.

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