Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на "dtp.kiev.ua".
Так, цього разу стало відомо, що на Русанівці хлопчик провалився під лід, коли намагався врятувати собаку. На допомогу зголосився повз проходить чоловік, який витягнув собаку за допомогою палиці. Після цього, собака теж почала тягнути палицю, щоб врятувати хлопчика.
"НП на Русанівці, під лід на каналі провалився пес, а за ним і кинувся рятувати його дитина.
На Русанівці хлопчик рятував собаку з ополонки й ледве вибрався сам, тонкий лід обламувався", — розповідають на акаунті.
Користувачі Мережі залишили безліч коментарів: "Прекрасно! Життя насправді багатогранна та у нього багато доброти! А це дуже важливо, особливо для майбутнього", "Просто неймовірно......😍 Спасибі всім, хто брав участь у порятунку", "Так переживала, поки дивилася", "Слава богу!".
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