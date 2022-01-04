Інцидент стався вранці у вівторок, 4 січня, повідомляється в Телеграм-каналі «Київ Оперативний». Близько 10:30 очевидці побачили патрульних, що потрапили в біду, на одній з доріг у Печерському районі.
Як розповів свідок, з-під капота поліцейської машини прямо під час руху повалив диму. Патрульні зупинилися, і до них на допомогу оперативно прийшли інші водії.
"Щойно на Печерську прямо під час руху з-під капота патрульного авто повалив дим. На щастя, за допомогою вогнегасників і небайдужих людей вдалося уникнути пожежі", - йдеться в публікації.
На кадрах з місця можна побачити все ще паруючу машину поліції, навколо якої метушаться люди. Навколо капота помітні сліди від використання вогнегасника.
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Українці тут же відреагували на те, що трапилося.
"Взяли на гарячому", "молодці", "а де вогнегасник доблесних поліцейських?", "Більшість патрульних пріусів пора на списання відправляти, там пробіг у них нереальний, гібридна система на більшості вже не працює, машина чистий на ДВС їздить", - пишуть люди.
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