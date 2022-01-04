У Києві автомобіль патрульної поліції несподівано задимився прямо під час руху, в мережі опублікували кадри НП в центрі столиці.

Інцидент стався вранці у вівторок, 4 січня, повідомляється в Телеграм-каналі «Київ Оперативний». Близько 10:30 очевидці побачили патрульних, що потрапили в біду, на одній з доріг у Печерському районі.

Як розповів свідок, з-під капота поліцейської машини прямо під час руху повалив диму. Патрульні зупинилися, і до них на допомогу оперативно прийшли інші водії.

"Щойно на Печерську прямо під час руху з-під капота патрульного авто повалив дим. На щастя, за допомогою вогнегасників і небайдужих людей вдалося уникнути пожежі", - йдеться в публікації.

На кадрах з місця можна побачити все ще паруючу машину поліції, навколо якої метушаться люди. Навколо капота помітні сліди від використання вогнегасника.

Українці тут же відреагували на те, що трапилося.

"Взяли на гарячому", "молодці", "а де вогнегасник доблесних поліцейських?", "Більшість патрульних пріусів пора на списання відправляти, там пробіг у них нереальний, гібридна система на більшості вже не працює, машина чистий на ДВС їздить", - пишуть люди.

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