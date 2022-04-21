Правоохоронці знайшли автомобіль, який був викрадений в Київській області під час окупації орками.

Як пише Politeka.net, українці вже 57-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Ще на початку квітня вдалося повністю звільнити Київську область від російських орків. І сьогодні, 21 квітня, стало відомо, що поліція знайшла викрадений автомобіль під час окупації. Як виявилося, авто з Ірпені хтось перегнав в Гостомель, знявши при цьому державні номери.

"Згодом, під час перевірки за наявними обліками, поліцейські встановили 54-річну власницю, яка приїхала зі столиці і впізнала свій автомобіль.

Жінка розповіла, що автомобіль, який знаходився за місцем її проживання в Ірпені, зник під час окупації. На легковику виявлені явні пошкодження внаслідок ворожих обстрілів", - написано було в публікації.

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