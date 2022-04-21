Правоохоронці затримали трьох колаборантів, які допомагали окупантам у Київській області.

Як пише Politeka.net, незважаючи на складну ситуацію в Україні правоохоронці продовжують займатися своєю роботою. А сьогодні, 21 квітня, стало відомо, що правоохоронці після деокупації Київської області затримали кількох чоловіків, які співпрацювали з російськими військами. Вони закликали місцевих жителів підтримати ідеологію орків і допомагати інформацією, продуктами і водою, передає ГУНП в Київській області.

"Правоохоронці Бучанського районного управління поліції, по процесуальному керівництву Бучанської окружної прокуратури, повідомили про підозру трьом фігурантам за співпрацю з ворогом за ч.2 ст. 111 КК України", - зазначили в прес-службі.

Також зазначено, що колаборанти відбирали у місцевих жителів машини для потреб окупантів, а також розповідали про пересування української техніки.

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