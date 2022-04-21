Як пише Politeka.net, незважаючи на складну ситуацію в Україні правоохоронці продовжують займатися своєю роботою. А сьогодні, 21 квітня, стало відомо, що правоохоронці після деокупації Київської області затримали кількох чоловіків, які співпрацювали з російськими військами. Вони закликали місцевих жителів підтримати ідеологію орків і допомагати інформацією, продуктами і водою, передає ГУНП в Київській області.
"Правоохоронці Бучанського районного управління поліції, по процесуальному керівництву Бучанської окружної прокуратури, повідомили про підозру трьом фігурантам за співпрацю з ворогом за ч.2 ст. 111 КК України", - зазначили в прес-службі.
Також зазначено, що колаборанти відбирали у місцевих жителів машини для потреб окупантів, а також розповідали про пересування української техніки.
«Виробництво поставлено на паузу»: спливли великі проблеми рф з озброєнням
Україна висунула рф ультиматум, переговори на межі: з'ясувалося, в чому він полягає
Окупанти позбулися "знаменитостей "ДНР", відправивши на війну: "Росія відплатила"
Планували в один етап: в Міноборони розповіли про великі прорахунки ворога і його план "Б"
"Росія точно не обмежиться цим": у Міноборони України озвучили плани окупантів до 9 травня
Нагадаємо, поліція знайшла викрадений автомобіль під Києвом, подробиці
А ще Politeka повідомляла, що сімейний дует мародерів попався на Київщині, фото
Також Politeka писала, що розстрілювали мирних жителів і грабували магазини: на Київщині місцеві мародери допомагали окупантам