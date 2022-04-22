У Києві та області в ніч з суботи 23 квітня на неділю 24 квітня діятиме комендантська година, місцевих жителів закликають залишатися вдома. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Задля безпеки громадян і упередження можливих провокацій у ніч на Великодень, тобто із суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 ранку (неділі)», - йдеться вповідомленні.

Богослужіння в храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції.

«Дотримуйтеся правил комендантської години! Святкуйте безпечно», - звернулися до жителів Київщини.

Зазначимо, залишатися в великодню ніч вдома закликають жителів й інших регіонів України.

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